Bernard Mensah sakatlandı

Beşiktaş'ın Ganalı orta sahası Bernard Mensah bileğinden sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2021 Cuma, 13:15
Bernard Mensah sakatlandı
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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle,

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir.

Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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