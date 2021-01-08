Bernard Mensah sakatlandı

08 Ocak 2021 Cuma, 13:15

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle,

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir.

Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."