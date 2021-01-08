Bernard Mensah sakatlandı
Beşiktaş'ın Ganalı orta sahası Bernard Mensah bileğinden sakatlandı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle,
"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir.
Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Melek İpek hakkında karar
- Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Melek İpek hakkında karar
- Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi