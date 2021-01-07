Beşiktaş ara vermeden Hatayspor mesaisine başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı çalışmayla başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı çalışmayla başladı.
Ligde dün akşam Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, ara vermeden Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına geçti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada yapılan rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
- Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
- 6 ilde planlı internet kesintisi yapılacak
- Onlar da torpile şaştı
- Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu
Video Haberler
- ABD Kongre baskınında Babbitt’in vurulduğu an kamerada
- Gana parlamentosundaki kavgaya ordu müdahale etti
- Aracın yanına yaklaşıp kurşun yağmuruna tuttu
- Trump yanlısı ırkçılardan skandal hareketler
- Boğaziçi Üniversiteli öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
- Yunan botlarına Türk Sahil Güvenlik botları ‘Dur’ dedi
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
- Hilal Kaplan ağzından kaçırdı
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Ebubekir Sofuoğlu bakın kime 'hocam' demiş
- Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
- 6 ilde planlı internet kesintisi yapılacak
- Onlar da torpile şaştı
- Bahçeli'nin Berkin Elvan Tweeti yeniden gündem oldu