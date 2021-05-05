Beşiktaş Başkanı Nur Çebi'den 'şampiyonluk' açıklaması
Kadın Takımının kupayı kazanması halinde bu sezonki ilk kupa ve şampiyonluk olacağını belirten Beşiktaş Başkanı Çebi, "Sezonun ilk kupası olacak. Sonra da diğer şampiyonluklar gelirse keyifli bir süreç yaşamız olacağız" dedi.
Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun final mücadelesi öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın kupayı kazanması halinde bu sezonki ilk kupa ve şampiyonluk olacağını belirten Beşiktaş Başkanı Çebi, "Sezonun ilk kupası olacak. Arkadan da diğer şampiyonluklar gelirse keyifli bir süreç yaşamız olacağız. Fatih Vatanspor'u mücadelesi için tebrik ediyorum. Federasyon başkanımızın ve yönetim kurulunu bu harika organizasyonu için onlara teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde böyle pratik bir çözüm bulduklarından dolayı, sorunsuz olarak sonuna geldik ve inşallah bitecek, kupayı da hak eden kazanacak. Kadınlarımız çok kıymetli. Kadınlarımıza verdiğimiz değerde Beşiktaş olarak önde koşacağız. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer spor kulüplerinin kadın futboluna önem vermelerini diliyorum Hatta Federasyon Başkanı'nın zorla yaptırabileceğini biliyorum. Buradan da rica ediyorum, önce kadınlarımız. Analarımız, kızlarımız hepsi çok kıymetli, onları saha mücadele ederken görmekten keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.
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