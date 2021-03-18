Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

18 Mart 2021 Perşembe, 02:00

DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan da sözleşmenin 850 işçiyi kapsadığını belirterek “Toplu iş sözleşmelerinde alın terimizin hakkını tabii ki sonuna kadar isteriz. Ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini, aydınlık geleceğimizi asla göz ardı etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.