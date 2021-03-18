Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Beşiktaş Belediyesi ile DİSK Genel- İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Toplu iş sözleşmesini, mümkün olduğunca en iyi şartlarda gerçekleştirdik” dedi.
DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan da sözleşmenin 850 işçiyi kapsadığını belirterek “Toplu iş sözleşmelerinde alın terimizin hakkını tabii ki sonuna kadar isteriz. Ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini, aydınlık geleceğimizi asla göz ardı etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
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