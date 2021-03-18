Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Beşiktaş Belediyesi ile DİSK Genel- İş İstanbul Avrupa Yakası 1 No’lu Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Toplu iş sözleşmesini, mümkün olduğunca en iyi şartlarda gerçekleştirdik” dedi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2021 Perşembe, 02:00
Beşiktaş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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DİSK Genel-İş Başkanı Remzi Çalışkan da  sözleşmenin 850 işçiyi kapsadığını belirterek “Toplu iş sözleşmelerinde alın terimizin hakkını tabii ki sonuna kadar isteriz. Ülkemizin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini, aydınlık geleceğimizi asla göz ardı etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.


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