Beşiktaş eksilmeye devam ediyor; şimdi de Rosier-Necip!

24 Nisan 2021 Cumartesi, 20:39

Süper Lig’in 37’nci haftasında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk ederken ilk yarıda sarı kart gören Rosier cezalı duruma düştü. Roiser Rize maçında yok.

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmada sarı kart gören Valentin Rosier, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ın Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmanın 37'nci dakikasında Alibec'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Valentin Rosier, cezalı duruma düştü. Fransız sağ bek gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. 2. yarıda kart gören Necip de cezalı duruma düştü.

EKSİKLER CAN SIKTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eksik oyuncularının yokluğunda ilk 11’i kurmakta zorlandı. Tecrübeli teknik adam, sakat ve cezalı oyuncularının çokluğunda Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre 5 değişikliğe giderek Hes Kablo Kayserispor maçına çıktı. Sergen Yalçın; sarı kart cezalısı Welinton'un yerine Montero, Atiba'nın yerine Necip Uysal, Dorukhan Toköz'ün yerine Adem Ljajic, Larin'in yerine N'Koudou ve Aboubakar'ın yerine Gökhan Töre'yi sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Vida, Montero ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef ve Necip Uysal'ı görevlendiren Yalçın'ın, hücum hattındaki tercihleri ise Ghezzal, Ljajic, N'Koudou ve Gökhan Töre oldu.

MONTERO 13 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekipte, İspanyol stoper 13 maç aradan sonra ilk 11'deki yerini aldı. Son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında iç sahada kaybedilen Trabzonspor müsabakasında forma giyen Montero, sonrasında yaşadığı sakatlık ve teknik heyet tercihi nedeniyle görev almadı. İspanyol savunmacı, Trabzonspor karşılaşmasının ardından sadece B.B Erzurumspor maçında 1 dakika forma şansı bulmuştu.

Siyah-beyazlılarda, 3 forvet oyuncusu Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in yokluğunda Gökhan Töre forvette oynadı. Erzurumspor deplasmanında Cenk'i, Sivasspor karşılaşmasında ise Larin ve Aboubakar'ı kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, forvette Gökhan Töre'yi görevlendirdi. Sakatlığını atlatmasının ardından son 5 maçtır oyuna sonradan dahil olan tecrübeli futbolcu, Kayserispor maçında takımının gol umudu oldu.