Beşiktaş-Fenerbahçe efsaneler kupasında karşılaşacak
The Land Of Legends Cup, Beşiktaş, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un katılımıyla 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek
The Land Of Legends Cup, Beşiktaş, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor'un katılımıyla 31 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Böylelikle uzun yıllar sonra 3 büyüklerden ikisi aynı turnuvada yer alacak.
Turnuvanın yarı finalinde Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçları oynanacak. Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki karşılaşma 31 Ağustos Pazartesi günü Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasındaki maç ise 1 Eylül Salı günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta yapılacak.
Yarı finallerin galipleri 5 Eylül'de finalde, kaybedenleri ise 4 Eylül'de üçüncülük maçında karşılaşacak.
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