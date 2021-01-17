Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu
Haftaya damgasını vuracak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu.
Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Abdulkadir Bitigen oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.00'da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen VAR hakemi olarak görev yapacak.
Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Ali Şansalan ve Ekrem Kan üstlenecek.
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