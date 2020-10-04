Beşiktaş Gençlerbirliği soluk soluğa

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor

İHA
04 Ekim 2020 Pazar, 16:27
Beşiktaş Gençlerbirliği soluk soluğa
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Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor.

8. dakikada Stancu skoru 1-0 yaptı.

Rıdvan sarı kart gördü.

İlk yarı 0-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Mete Kalkavan


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