Beşiktaş Gençlerbirliği soluk soluğa
Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor
Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor.
8. dakikada Stancu skoru 1-0 yaptı.
Rıdvan sarı kart gördü.
İlk yarı 0-1 sona erdi.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Mete Kalkavan
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