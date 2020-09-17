Beşiktaş Gökhan Töre ile anlaştı
Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan Töre ile yeniden anlaştı.
Beşiktaş eski futbolcusu Gökhan Töre ile yeniden anlaştı.
Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesini fesh eden Gökhan Töre ile bugün tekrar yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok istediği futbolculardan biri olan Töre ile yapılan anlaşmanın 1 yıllık olduğu ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.
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