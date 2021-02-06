Beşiktaş, Konyaspor'u konuk edecek
- Süper Lig'in son 2 haftasında 5 puan yitiren ve 3. sıraya gerileyen Beşiktaş, 24. hafta mücadelesinde yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak - Sarı-kart cezalısı Bernard Mensah yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligin 21. haftasını lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı takım son 2 haftada yitirdiği 5 puanla 23. haftada 3. sıraya geriledi.
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki karşılaşmada ise Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan siyah-beyazlı takım, 45 puan elde etti.
İttifak Holding Konyaspor ise 5 maçtır kazanamıyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan İttifak Holding Konyaspor, 24 puanla 15. sırada bulunuyor.
DORUKHAN VE MENSAH CEZALI
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezaları nedeniyle yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı.
Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve bu sezon 4. kez bu durumla karşı karşıya kalan Mensah da cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç oyuncu İttifak Holding Konyaspor karşısında da sarı kart gördüğü takdirde 25. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
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