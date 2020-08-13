Beşiktaş Welinton ile imzaladı
Beşiktaş'ın, Alanyaspor'dan Welinton ile 3 yıllığına anlaştığı öğrenildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Alanyaspor'dan bir savunma oyuncusunu daha kadrosuna kattı. Dün akşam N'Skala'yı resmen açıklayan siyah beyazlıların bugün Welinton'ı açıklaması bekleniyor.
Siyah beyazlılarla 3 yıllığına anlaşan Brezilyalı stoperin bugün saat 18.00'deki antrenmana katılacağı öğrenildi.
Beşiktaş ile ilk görüşmesinde 950 bin Avro garanti ücret karşılığında anlaşan tecrübeli stoperin sözleşmesinde başkan Ahmet Nur Çebi'nin isteği üzerine indirime gidildiği öğrenildi. İndirim talebine olumlu yaklaşan Welinton'ın, Beşiktaş'tan kazanacağı garanti ücretin 800 bin Avro olduğu kaydedildi.
Siyah beyazlılar bu transfer ile birlikte sezonun ikinci transferini de Alanyaspor'dan yapmış oldu.
Beşiktaş, Welinton'a karşılık geçtiğimiz sezonu Sivasspor'da kiralık forma giyerek geçiren Fatih Aksoy'u bonservisiyle Alanyaspor'a verecek.
Kaynak: Haber Global
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