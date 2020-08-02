Beşiktaş'a bir Alanyasporlu daha mı?

02 Ağustos 2020 Pazar, 08:50

Alanyaspor'daki sözleşmesi sona eren Junior Fernandes için ülkesi Şili'den ilginçbir transfer iddiası geldi.

Medya kuruluşlarının haberine göre; bonservisi elidne olan Şilili kanat Fernandes'e Başakşehir ve Beşiktaş teklifte bulundu.

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek iki takımın da Fernandes'e resmi teklif yaptığı belirtildi.

Adı Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki Fernandes, "Alanyaspor’da forma giymekten çok mutluyum. Bu takımda ve şehirde uzun süre bulundum ve çok memnunum ancak gelecek sezon ne olacağını henüz ben de bilmiyorum" demişti.

Sezonu 5. sırada tamamlayan kupa finalisti Alanyaspor'da toplam 38 resmi maça çıkan Junior Fernandes, 12 gol atarken 8 de asist yaptı.

Kaynak: Ajansspor