Beşiktaş'a Josef'ten kötü haber
Beşiktaş, Josef de Souza'nın sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan kötü haber geldi.Siyah-beyazlı kulüp, Ankaragücü maçının ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden Brezilyalı oyuncuda kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek olan 31 yaşındaki futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Josef, Kayserispor maçını da kaçıracak.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol takımımızın Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı maçın ardından sol uyluk bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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