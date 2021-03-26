Beşiktaşlı Cyle Larin milli takımda hat-trick yaptı
Bu sezon ligde attığı gollerle Beşiktaşlıları sevindiren Cyle Larin, yüksek performansını milli takımda da sürdürüyor.
2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler Elemeleri ilk maçında Kanada ile Bermuda karşı karşıya geldi.
Kanada rakibini 5-1 mağlup ederken Beşiktaşlı Cyle Larin hat-trick yaptı. Takımın diğer gollerini ise Richie Laryea ve Theo kaydetti.
Larin bu sezon siyah-beyazlı formayla 28 maçta 14 gol attı.
Kanada'nın bir diğer Beşiktaşlı futbolcusu Atiba Hutchinson 90 dakika görev yaptı.
??????for Cyle Larin pic.twitter.com/YMvMnL7CUh #CanMNT— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) March 26, 2021
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