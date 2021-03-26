Beşiktaşlı Cyle Larin milli takımda hat-trick yaptı

26 Mart 2021 Cuma, 11:14

2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler Elemeleri ilk maçında Kanada ile Bermuda karşı karşıya geldi.

Kanada rakibini 5-1 mağlup ederken Beşiktaşlı Cyle Larin hat-trick yaptı. Takımın diğer gollerini ise Richie Laryea ve Theo kaydetti.

Larin bu sezon siyah-beyazlı formayla 28 maçta 14 gol attı.

Kanada'nın bir diğer Beşiktaşlı futbolcusu Atiba Hutchinson 90 dakika görev yaptı.