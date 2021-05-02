Beşiktaşlı Larin, krallık yarışına ortak olurken maç topunu kimseye bırakmadı!

02 Mayıs 2021 Pazar, 08:40

A.Hatayspor karşısında attığı 4 golle galibiyetin mimarlarından olan Cyle Larin, ligdeki gol sayısını da 19’a yükselterek Hataylı rakibi Boupendza ile aradaki farkı 2’ye indirdi.

Süper Lig’in 39. haftasında Hatayspor’u konuk eden Beşiktaş, sezonun en iyi performanslarından birisini gösterdiği karşılaşmadan 7-0’lık farklı galibiyetle ayrılırken, Kanadalı yıldız Cyle Larin de attığı 4 golle galibiyetin mimarlarından oldu. Bu maç öncesinde Aboubakar ile birlikte 15’er golle siyah-beyazlı ekibin en golcü isimlerinden olan Larin, Hatayspor kalesine bıraktığı 4 golle, ligdeki gol sayısını 19’a yükseltti ve gol krallığı yarışında 21 golü bulunan Boupendza ile aradaki farkı 2 gole indirdi. Karşılaşmanın 11 ve 14. dakikalarında fileleri havalandıran Larin, ikinci yarıda da boş geçmedi ve önce 55’te, ardından da 65. dakikada golle buluşarak maça damga vurdu.



BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 4. KEZ

Hatayspor karşısında attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 19’a yükselten Larin, bu sezon toplamda ise 23 gole ulaştı. Aynı zamanda ligde 4 de asist yapan Kanadalı golcü, bu sezon toplam 27 gole direkt etki etti. Hatayspor ağlarını 4 kez havalandıran Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla dördüncü kez bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetti. 2017-2018 sezonunun son haftasında iç sahada Sivasspor ile oynanan ve Beşiktaş’ın 5-1 kazandığı maçta 3 gol birden atan Larin, 2018-2019 sezonunda da Avrupa Ligi Elemeleri’nde Beşiktaş’ın Torshavn’ı 6-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yapmıştı. Ligin ilk yarısında Beşiktaş’ın Rizespor’u 6-0’la geçtiği mücadeleyi 4 gol ve 1 asistle tamamlayan Larin, Hatayspor karşısında da 4 gol bularak Beşiktaş formasıyla 4. kez bir maçta 3 gol ve daha fazlasını kaydetti. Larin, maçın bitimiyle birlikte karşılaşmanın topunu alarak eve götürdü.



