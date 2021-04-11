Beşiktaşlı yöneticiden yardım kampanyası göndermesi

11 Nisan 2021 Pazar, 21:51

Süper Lig'de Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş, puanını 70'e yükseltirken en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını yediye çıkardı. Maç sonunda ise Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol zemin üzerinden Erzurumspor'un yardım gecesine göndermede bulundu.

Umut Şenol sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı,

"Sevinemedik, futbola bir zemin standardı gelmesi lazım. Umarım Cenk Tosun bir an önce düzelir ve Türk futboluna katkı vermeye devam eder. Erzurum için yapılacak yardım gecesinde eğer paranın bir kısmı da zemine harcanacaksa biz de destek olalım, sporcu sağlığı bu kadar yok sayılmamalı, çok üzgünüm, zerre sevinemiyorum."