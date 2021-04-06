Beşiktaş’ta, Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

06 Nisan 2021 Salı, 19:48

Beşiktaş’ta, Süper Lig’in 33. haftasında yarın evinde oynayacağı Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında, yarın saat 19.00’da sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Takımın kamp kadrosu belli olurken, Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz’ün maç kadrosunda bulunup bulunmayacakları, yarın sabah yapılacak Covid-19 PCR testinin sonucuna göre belli olacak.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Georges Nkoudou, Cyle Larin."



