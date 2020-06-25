Beşiktaş'ta iki futbolcu koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ta iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktığı bildirildi.
Beşiktaş'ta 2 futbolcu korona virüse yakalandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada dün Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen test sonuçlarına göre 2 oyuncunun virüse yakalandığı belirtildi.
Beşiktaş resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"24 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcularımız teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."
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