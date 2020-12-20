Beşiktaş'ta Ljajic yine yok

Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2020 Pazar, 09:32
Beşiktaş'ta Ljajic yine yok
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Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, maçta forma giyemeyecek. Ersin kaley geri dönüyor.

İşte kadroda yer alan oyuncular:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Defans: Montero, Nsakala, Welinton, Vida, Rıdvan

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Necip, Kartal, Mensah

Hücum: N'Koudou, Güven, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan

Kadroda yer almayan oyuncular ise şu şekilde:

Utku Yuvakuran

Adem Ljajic

Gökhan Töre

Valentin Rosier

ROSİER CEZALI

Sarı kart cezalısı Valentin Rosier, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamayacak.

Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kat gören Rosier, cezalı duruma düştü.


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