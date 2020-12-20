Beşiktaş'ta Ljajic yine yok
Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın Erzurumspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic, maçta forma giyemeyecek. Ersin kaley geri dönüyor.
İşte kadroda yer alan oyuncular:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Defans: Montero, Nsakala, Welinton, Vida, Rıdvan
Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Necip, Kartal, Mensah
Hücum: N'Koudou, Güven, Aboubakar, Larin, Ghezzal, Hasic, Atakan
Kadroda yer almayan oyuncular ise şu şekilde:
Utku Yuvakuran
Adem Ljajic
Gökhan Töre
Valentin Rosier
ROSİER CEZALI
Sarı kart cezalısı Valentin Rosier, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamayacak.
Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kat gören Rosier, cezalı duruma düştü.
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