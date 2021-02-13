Beşiktaş’ta ‘saha’da çözümler

13 Şubat 2021 Cumartesi, 03:30

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, pandemi ile mücadele sürecinde başlattıkları “Saha Çözüm Hareketi”ni Cumhuriyet’e anlattı. Proje kapsamında 90 binden fazla ev ve 10 binden fazla işyerini tek tek ziyaret ettiklerini belirten Akpolat, tespit edilen sorunlara anında müdahale edildiğini söyledi.

- Yerel yönetim anlayışınızı ve bu doğrultuda nasıl bir hareket tarzı benimsediğinizi paylaşır mısınız?

21. yüzyılda ve Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yeni bir belediyecilik anlayışı kaçınılmaz hale geldi. Biz alışılagelen bütün eski usul pratikleri tersyüz etme anlayışı ile yola çıktık. Doğrudan iletişim, doğrudan yönetim, doğrudan hizmet anlayışı ile hareket ediyor ve sorunların kronikleşmesine fırsat vermeden çözümler üretiyoruz. Vatandaşın bize gelmesini beklemeden biz gidiyoruz.

Beşiktaş’ta bir dayanışma ağı kurduk. Öğrencisinden esnafına, yaşlısından çocuğuna toplumun her kesimine destek sağladık. Şiddete maruz bırakılan kadınlardan işsizlere ve yoksullara herkese dayanışmanın gücünü hissettirdik.

Bugün artık yönetim pratikleri değişmek durumunda. Temsili değil, katılımcı demokrasiyi esas alan bir anlayış hâkim olmak zorunda. Demokrasinin ve sistemin ürettiği birçok krizin aşılması yolunda, yerel yönetimler ciddi imkânlara sahip. Bu imkânların kamu yararı ve kamu çıkarı için kullanılması bir zorunluluktur. Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik temel önceliğimizdir. Bunların sözde kalmaması için bizzat halkımızın, esnafımızın ayağına gittik. Hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı bizzat anlattık. Belediye ve halk bütünleşmesini en üst seviyeye çıkardık.

120 KİŞİLİK BİR EKİP

- Beşiktaş Saha Çözüm Hareketi nasıl kuruldu?

Pandemi ile mücadele sürecinde çok şey öğrendik ama en önemlisi, örgütlü bir mücadelenin zorunlu olduğunu gördük. Hem çağrı merkezimize hem de sosyal medya üzerinden bize gelen taleplere hızlıca dönüş sağlamaya çalıştık. Destek paketi isteyen yurttaşlarımız oldu. Bunların dağıtımının büyük bir kısmına katıldım. Yurttaşlarımızın zor durumda olduğunu gördüm. Mahallelere ve sokaklara gittiğimizde insanlar, “Şu komşumuzun da ihtiyacı var, bu da zor durumda” dedikçe elimizdeki verilerin güncel olmadığını anladık. Kaymakamlık ve belediyedeki verilerin değiştiğini, güncellenmesi gerektiğini fark ettik. Belediyemizde 120 kişilik bir ekip oluşturduk. Bu arkadaşlarımıza eğitimler verdik.

“Beşiktaş’ta Birlikte Varız” diyerek ilçemizdeki tüm hanelere ulaştırmak üzere paketler hazırladık. 2 milyon 446 bin maske, 104 bin 356 dezenfektan dağıttık, 18 aylık icraatlarımızı ve gelecek projelerimizi içeren kitapçığın yanı sıra üç aylık kent kültürü dergimizin yer aldığı paketleri Beşiktaş’taki her eve bıraktık. Bu hareketle asıl hedefimiz, ilçemizin sosyal verilerini güncellemekti.

Saha çözüm ekibimiz, gidilen her kapıda bir de anket yaptı. Daha önce kamu kurumları, Beşiktaş’ta 118 ailenin ihtiyaç sahibi olduğunu belirtmişti. Sahada ise çok farklı ve çarpıcı bir tablo ile karşılaştık. 1226 komşumuzun çok ciddi ihtiyaçlarının olduğunu belirledik. Hemen ihtiyaçlarını giderdik.

Beşiktaş, Türkiye’nin en yüksek gelir seviyesinin olduğu yerlerden biri olmasına rağmen durum böyle... Bu tabloyu görünce hemen harekete geçmeye karar verdik. Halk Market, Halk Mağaza ve aşevimizi açarak Halk Kart uygulamamızı başlattık.

‘KİRA ALMADIK’

- Esnaf da pandemi sürecinde çok zorlandı. Onlar için bir çalışmanız var mı?

Pandemi sürecinde en çok zarar gören kesimlerin başında esnafımız geliyor. Pandeminin başlangıcında esnafla yaptığım toplantıda veresiye defterleri gündemde değildi. Geçen günlerde İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, bu veresiye defterleriyle ilgili çalışma başlattı. Beşiktaş’ta yaptığımız çalışmalar da gösteriyor ki şubat, mart aylarında sayfaları boş olan veresiye defterleri şu an epey kabarmış halde.

Eğer Beşiktaş’ın verisi buysa Eyüp’ün, Sultangazi’nin, Anadolu’nun verileri ne haldedir? Biz bu süreçte belediyemizin kiracısı esnaftan kira almayarak onlarla dayanışma içinde olduk. Şimdi de Beşiktaş’taki esnafın dijitalleşmesi ve iş hacmini büyütebilmesi için onlara ücretsiz eğitim sunacağız.

‘ADIM ADIM GEZDİK’

- Saha Çözüm Hareketi kapsamında toplam kaç hane ve işyerini dolaştınız? Yurttaştan ne gibi talepler oldu?

93 bin 540 evi, 10 bin 816 işyerini tek tek ziyaret ettik. 23 mahalle, 886 sokak ve 69 caddeyi adım adım dolaştık. Vatandaşlarımızdan 7 bin 379 talep geldi. Bu taleplerin yüzde 89’unu, yani 7 bin 379 talepten 6 bin 534’ünü anında yanıtladık. Bu talepler arasında, hem kronik sorunlar hem de ufak gibi görünen ama gündelik hayatı zorlaştıran meseleler var. Bazıları anında müdahale gerektiriyor. Ekibimiz ilk gün bin haneye gitti. Akşamında vatandaşlarımızın ankete verdiği cevaplar hızlıca tasnif edilerek ilgili müdürlüklere yönlendirildi.