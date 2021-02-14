Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararı!
Beşiktaş'tan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Sergen Yalçın'a yapılacak teklif netleşmeye başladı.
Beşiktaş'tan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Sergen Yalçın'a yapılacak teklifin son hali netleşmeye başladı. Yalçın ve yönetim sözleşme konusunda medya üzerinden tartışmıştı.
Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Hocamızın ne zaman canı isterse, oturur imzalarız, sözleşmeyi uzatırız. Bu konuda asla bir sıkıntı yok. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız” sözlerine Yalçın, mesafeli bir cevap vermişti.
Başarılı teknik adam, “Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Başkan’ın her röportajda, ‘Hocamız ne kadar isterse devam edebilir’ sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor” açıklaması sonrasında yönetim, sözleşme sorununu krize dönüşmeden bitirmek için harekete geçti.
ZAM 3 MİLYON TL
Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergen Yalçın’a yeni kontrat önerme kararı alan yönetim, 2 yıllık bir mukavele hazırlamıştı. Gençlerbirliği mücadelesi sonrasında konuyu Sergen Yalçın’la görüşme planı yapan Siyah-Beyazlı idarecilerin belirlediği kontratın detayları da belli oldu. Beşiktaş’tan yıllık 7 milyon TL kazanan başarılı hocaya, teklif edilecek yeni kontratın 10 milyon TL olacağı öğrenildi.
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