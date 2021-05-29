Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın golcü Vincent Aboubakar kararı

Beşiktaş, Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar konusunda ısrarcı değil. En kritik dönemde sakatlığı gerekçesiyle oynayamayan Aboubakar'ın benzer sıkıntılarla gelecek sezon karşılaşabileceğini düşünen teknik direktör Sergen Yalçın, bu riski göze almak istemiyor. Takım Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarıyı kovalaması için sakatlık riski olmayan iki golcüyü kadrosunda görmek istiyor. 30 maç oynaması halinde sözleşmesi 1.5 milyon Avro yıllık ücretten otomatikman 1 yıl daha uzayacak olan Aboubakar, 29 maçta kaldı. Haliyle sözleşme otomatikman uzamadı. Kamerunlu golcü Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Avro talep ediyor. Yönetimse 2 milyon Avro'nun üzerine çıkmayacağını bildirdi kendisine. Ancak Yalçın'ın tavrından sonra yönetimin de stratejisi değişti.