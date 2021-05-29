Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın golcü Vincent Aboubakar kararı

Beşiktaş'ta fiyat yükselten ve sakatlık riski bulunan Vincent Aboubakar ile yollar ayrılabilir.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2021 Cumartesi, 09:27
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın golcü Vincent Aboubakar kararı
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Beşiktaş, Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar konusunda ısrarcı değil. En kritik dönemde sakatlığı gerekçesiyle oynayamayan Aboubakar'ın benzer sıkıntılarla gelecek sezon karşılaşabileceğini düşünen teknik direktör Sergen Yalçın, bu riski göze almak istemiyor. Takım Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarıyı kovalaması için sakatlık riski olmayan iki golcüyü kadrosunda görmek istiyor. 30 maç oynaması halinde sözleşmesi 1.5 milyon Avro yıllık ücretten otomatikman 1 yıl daha uzayacak olan Aboubakar, 29 maçta kaldı. Haliyle sözleşme otomatikman uzamadı. Kamerunlu golcü Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon Avro talep ediyor. Yönetimse 2 milyon Avro'nun üzerine çıkmayacağını bildirdi kendisine. Ancak Yalçın'ın tavrından sonra yönetimin de stratejisi değişti.

ÜNLÜ İSİM KİM?

Beşiktaş'ın dünya çapında bir yıldız golcüyle ön anlaşma sağladığı da gelen bilgiler arasında. Yönetimin bu hafta Yalçın ile yapılacak yeni kontrat görüşmesinde söz konusu yıldız ismi de bir nevi hediye olarak açıklayacak. Yalçın, geride kalan sezondaki sıkıntıların yaşanmaması için yönetimden yeni sezon için daha geniş bir kadro kurulmasını talep ediyor. Beşiktaş, geçen yıl Hulk, Mandzukic, Costa gibi isimlerin menajerleri ile görüşmüştü.


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