Valentin Rosier, Beşiktaş'ta devam etmek istiyor
Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş’ın Fransız asıllı oyuncusu Valentin Rosier, önümüzdeki sezonda Beşiktaş’ta forma giymek istediğini kulübüne bildirdi.
Beşiktaş’ta 2020-2021 sezonunda kiralık olarak forma giyen Rosier’ın sezonun bitmesiyle sözleşmesi sona erdi.
24 yaşındaki başarılı futbolcu, gelecek sezon da siyah-beyazlılarda kalmak istediğini Portekiz kulübü Sporting’e bildirdi.
Record Gazetesi'nde yer alan habere göre Sporting'in Rosier'e gelecek sezon kadroda düşünülmediğini bildirmesi üzerine genç oyuncudan "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" yanıtını aldı.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Rosier ve Ghezzal’ın transferi için şu açıklamayı yapmıştı:
"Rosier ve Ghezzal'le hem ben hem başkanımız görüştük. İkisi de kalmak istiyorlar. Bu formayı taraftarlar önünde giyme hedefleri var. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorlar. Onlarla devam etmek için elimizden geleni yapacağız, şartları zorlayacağız."
Valentin Rosier, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta bir gol, yedi asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.
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