Beşiktaş'ta son koronavirüs raporu: Kimler oynayacak?
Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta gözler koronavirüs testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı kalan oyuncularda.
Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta gözler koronavirüs testleri pozitif çıktığı için takımdan ayrı kalan oyuncularda. Milli maç haftasından önce ve haftasında toplam 7 siyah beyazlı oyuncunun testi pozitf çıkmıştı. Söz konusu oyuncular ise şunlardı: Vida, Hasic, Oğuzhan, N'Sakala, Welinton, Necip Uysal ve Rosier...
Bu oyunculardan Necip Uysal, karantina sürecini tamamladığı için Medipol Başakşehir maçında sahaya çıktı. Siyah beyazlılarda, Rosier de takımla çalışmalara başladı. 7 oyuncusunun yokluğuna rağmen Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek moral bulan teknik direktör Sergen Yalçın, Kadıköy'e daha fazla seçenekle gitmek istiyor.
Oğuzhan Özyakup ve N'Sakala'nın da yarın veya perşembe günü takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Böylece testi pozitif çıkan 7 futbolcunun 4'ü takıma dönmüş olacak. Özellikle Oğuzhan'ın dönecek olması kart cezalısı Dorukhan Toköz'ün yokluğunda Sergen Yalçın'ın elini rahatlatacak.
Diğer yandan milli takımlardayken testleri pozitif çıkan Vida ve Hasic'in karantina süreçleri henüz tamamlanmadı.
Kaynak: Ajansspor
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