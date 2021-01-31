Beşiktaş'ta transfer hareketliliği

31 Ocak 2021 Pazar, 13:24

Beşiktaş ara transferin bitmesine sayılı saatler kala oldukça hareketlendi.

Santrfor bölgesine eski oyuncusu Cenk Tosun'u alan siyah beyazlılar, diğer yandan oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor. Güven Yalçın için İtalya ve Portekiz'den gelen tekliflere olumlu yanaşan ve oyuncunun yapacağı tercihi bekleyen Beşiktaş yönetimi, Tyler Boyd için de Demir Grup Sivasspor ile anlaştı. Sezonun ilk devresini yabancı kontenjanından dolayı kadro dışı olarak geçiren Boyd, yabancı sayısının 16'ya çıkarılmasıyla takıma dönmüştü. Ancak, Amerikalı oyuncunun Sivasspor'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldığı öğrenildi.

HIRVAT STOPER

Bu arada stoper bölgesine de takviye yapmak isteyen siyah beyazlıların, Bundesliga ekibi Leverkusen'de oynayan Hırvat stoper Tin Jedvaj'ı için kiralamak için resmi girişimlere başladığı belirtildi.



26 yaşındaki Jedvaj bu sezon Leverkusen ile ligde ve Avrupa'da 6maça çıktı Beşiktaş'ta Brezilya futbolcu Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, mutluluktur. Josef de Souza'nın sözleşmesi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında videolu mesajına yer verilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ise, "Sadece iki kararımdan hiç şüphe duymadım. İlki Beşiktaş'a gelmem, ikincisi Beşiktaş'la sözleşmemi yenilemek. En büyük Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 16 maçta bir gol kaydetti.