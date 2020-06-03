Beşiktaş'ta yeni kaleci kim?
Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın yeni kalecisini Hollanda'da bulduğu iddia edildi.
Alman kaleci Loris Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın yeni kalecisini Hollanda'da bulduğu iddia edildi.
Hollanda basınından AD, PSV Eindhoven'ın futbolcusu olan ve Utrecht ekibinde kiralık olarak oynayan 29 yaşındaki kaleci Jeroen Zoet ile anlaştığını yazdı.
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