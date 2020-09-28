Beşiktaş'tan gitti, yılın futbolcusu oldu

Beşiktaş'a Real Madrid'den gelen Portekizli stoper Pepe, ülkesinin 1 numarası.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2020 Pazartesi, 15:35
Beşiktaş'tan gitti, yılın futbolcusu oldu
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Beşiktaşlı Pepe, tarnsfer olduğu Porto'daki performansı ile alkış aldı.

Portekiz ligini şampiyon kapayan Porto'da savunmanın önemli ismi olan Pepe yılın futbolcusu seçildi.

Beşiktaş'a Real Madrid'den gelen Portekizli 37 yaşındaki stoper Pepe, ülkesinin 1 numarası olarak açıklandı.

Pepe maddi sıkıntı nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmıştı.


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