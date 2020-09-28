Beşiktaş'tan gitti, yılın futbolcusu oldu
Beşiktaş'a Real Madrid'den gelen Portekizli stoper Pepe, ülkesinin 1 numarası.
Beşiktaşlı Pepe, tarnsfer olduğu Porto'daki performansı ile alkış aldı.
Portekiz ligini şampiyon kapayan Porto'da savunmanın önemli ismi olan Pepe yılın futbolcusu seçildi.
Beşiktaş'a Real Madrid'den gelen Portekizli 37 yaşındaki stoper Pepe, ülkesinin 1 numarası olarak açıklandı.
Pepe maddi sıkıntı nedeniyle Beşiktaş'tan ayrılmıştı.
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