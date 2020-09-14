Beşiktaş'tan Oğuzhan açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in ilk haftasında dün oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in ilk haftasında dün oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren ve oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig’in 1'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta, uyluk iç adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Özyakup’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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