Beşiktaş'tan paylaşım: Kimse heveslenmesin!
Lider Beşiktaş, Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından "Kimse heveslenmesin" notuyla soyunma odası fotoğrafını paylaştı.
Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, Akintola (k.k.), Larin (4), N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılırken şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geride bıraktı.
Beşiktaş, ligin kalan 3 haftasında 4 puan toplaması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Hatayspor önünde bu sezon ligdeki en farklı galibiyete imza atan siyah-beyazlılarda futbolcular maçın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verirken, Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından bu fotoğraf "Kimse heveslenmesin" notuyla paylaşıldı.
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