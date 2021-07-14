Beyanname verilme süresi uzatıldı
Haziran ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme süresi 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yazılı açıklamasında, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan 8 Temmuz 2021 tarihli ve 136 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 26 Temmuz 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu süre uzatılmasından kaynaklı olarak işverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı haziran ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin "Sigorta Bildirimleri"ne ilişkin kısmının da son verilme süresinin 30 Temmuz gün sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.
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