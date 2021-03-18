Beyaz Saray'dan Putin hakkında yeni açıklama: Pişman değil

18 Mart 2021 Perşembe, 20:40

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi sebebiyle pişman olmadığını açıkladı.



Basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığı sorusuna, "Hayır. Başkan, doğrudan sorulmuş bir soruya doğrudan bir yanıt verdi" cevabı verdi.