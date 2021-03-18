Biden ile gerilimin ardından Putin'den yeni adım

18 Mart 2021 Perşembe, 20:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 'katil' suçlamasına ilişkin, "İkili ilişkileri tartışmaya hazırım. Cuma veya pazartesi günü görüşelim" yanıtını verdi.

Sputnik'in aktardığına göre, Rossiya 24 televizyona konuk olan Putin, “Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın, ya da diyelim ki pazartesi yapmaya hazırım. Amerikan tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Daha şimdiden Dışişleri Bakanlığı’na ilgili talimatı vereceğim” ifadelerini kullandı.

''ANCAK ŞARTIM ŞU Kİ...''

"Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum, ancak şartım şu ki bunu canlı yayında yapacağız" diyen Putin, "Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, doğrudan bir tartışmada. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

ABD-RUSYA GERİLİMİ

ABD Başkanı Joe Biden, ABC News programında sunucu Stephanopoulos’un sorularını yanıtlamıştı.

Sunucu Stephanopoulos'un Biden'a, ABD İstihbarat ofisinin yayımladığı 2020 seçim raporunu hatırlatması üzerine "Putin, bir bedel ödeyecek, bunu kısa süre içerisinde göreceksiniz" diyerek Rusya'ya gözdağı vermişti.

'Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü' de sözlerine ekleyen Biden, Rusya'nın 2020 ABD 'seçimlerine müdahale' ettiği iddiasını yinelemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, Rusya ile ilişkilerinin Donald Trump döneminden farklı olacağına işaret ederek, "Rusya'dan kesinlikle yaptıklarının hesabı sorulacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisine 'katil' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt vermiş, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir" demişti.