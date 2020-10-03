Beyaz TV'deki şok ayrılığın nedeni ROK mu?

03 Ekim 2020 Cumartesi, 15:16

Beyaz TV Spor Müdürü ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunucusu Ertem Şener, iktidar partisine yakın yayın politikasıyla bilinen Beyaz TV'den ayrıldığını duyurdu.

Ayrılık kararını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran Şener, açıklamasında şunları söyledi:

"Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün “KENDİ İSTEĞİMLE” yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol’a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek’e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim."

Ertem Şener'in Beyaz TV'den gönderildiğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Bazı kaynaklarda ise Ertem Şener'in 'sözleşme şartlarına uymadığı' gerekçesiyle çıkışı verildiği belirtildi.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü görevi yapan, aynı zamanda Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarını sunan Ertem Şener ve ekibinin pandemi döneminde işe gelmedikleri halde maaş almaya devam etmeleri çalışanlar arasında huzursuzluğa neden olmuştu.

Çalışanlar, “Ertem Şener koronavirüs nedeniyle işe gelmiyor ve buranın spor müdürü gözüküyor ama Youtube'da ve TV8'de çalışıyor. Üstüne ona maaş veriyorsunuz bu adaletsizlik değil mi" diyerek kanalın Genel Müdürü Osman Gökçek'e rahatsızlıklarını dile getirmişti.

Uzun süredir devam eden bu durum bugün Beyaz TV'de bir ayrılıkla sonuçlandı ve 2013 yılından bu yana kanalda hem spor müdürlüğü, hem de program sunuculuğu yapan Ertem Şener'in 'sözleşme şartlarına uymadığı' gerekçesiyle çıkışı verildi.

Ayrılığa ilişkin bir başka iddia ise Boşnak kökenli yurttaşlar için kaba ifadeler kullanan ve TV'den uzaklaştırılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın tekrar Beyaç TV'ye geri dönmesi nedeniyle Şener'in gönderildiği yolunda.

Kaynak: Birgün/Medyadar