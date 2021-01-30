Beyaz yakalı kadınlar balıkçı oldu

30 Ocak 2021 Cumartesi, 16:06

Baltalimanı sahilinin mavi şapkalı balıkçı kadınları onlar. Çok değil üç ay önce başlamışlar bu işe. Öyle iş dediğime de bakmayın Burcu aslında gıda mühendisi dört dil biliyor ve bir havayolu şirketinde çalışıyor. Gamze beden eğitimi öğretmeni bir belediyede engelli çocuklara eğitim veriyor.

Ev arkadaşı ve dalgıç olmalarının yanısıra şimdi uzaktan çalışmadan arta kalan zamanlarda balığa çıkıyorlar. Kapı komşularının oltasıyla yaparsınız yapamazsınız gazıyla atmışlar ilk oltayı denize. Sonra ya yapabiliyoruz işte bu işi demişler, olta takımı da almışlar, bazı günler 15 kilo balık tuttukları bile oluyor, şimdi balık satmaya bile başlamışlar. Hatta restaurantlar açılsa onlara da satmayı planlıyorlar. Burcu ile Gamze’nin balıkçılık serüvenine kulak verelim.

* Balıkçılık serüveniniz nasıl başladı? Bir sabah kalkalım balığa çıkalım demediniz herhalde?

- Burcu: Sahilde yürürken kapı komşumuzun balık tutuğunu gördük, biz de bir iki olta atalım dedik. Bu işi yapamazsınız edemezsiniz, hele ki büyük balığı yakalayamazsınız dediler. Onlar dedikçe biz yaptık. Aslında deniz benim için bir tutku. Dedem zamanında dalıp sünger çıkarırmış. Ben dalgıçlık da yapıyorum. Şimdi balıkla birlikte denizle yeni bir serüvene çıktım.

- Gamze: Bu serüven komşumuzu sahilde balık tuttuğunu görmemizle başladı. Olta atmak balık tutmak hoşumuza gitti ve biz neden yapmayalım diyerek, ertesi gün olta takımlarimızı temin ettik ve soluğu sahilde aldık.

ÖNCE TOPLANTI SONRA BALIKÇILIK

* Balıkçılık için herhangi bir eğitim aldınız mı? Bu dönemde evden çalışıyorsunuz ama hem balıkçılık hem iş nasıl gidiyor?

- Burcu: Her işte olduğu gibi balıkçılıkta da bir deneyim gerekiyor. Pandemi dolaysıyla her yer kapalı olduğu için videolar izledik, makaleler okuduk ve en önemlisi de sahildeki balıkçılardan bu işi bakarak sorarak öğreniyoruz. Tabi hem iş hem balıkçılığı aynı anda yürütmek zor. Sabah işle ilgili toplantılara katılıp, sonra sahile iniyoruz. Pandemide çok güzel bir terapi aslında.

- Gamze: Özel gereksinimli engelli çocuklara eğitim veriyorum. Uzaktan çalışmayla çocuklara videolar çekip yolluyorum. İşim biter bitmez oltayı kapıp sahile iniyorum. Balık tutmak için özel bir eğitim almadım ama akşam eve döndükten sonra internet üzerinden balık tutmanin taktiklerini araştırdım. Zaten sahilde deneyimli kişilerle sohbet edip bu işin püf noktalarını öğrenebiliyorsunuz.

* Sahillerde balık tutan kadın sayısı az. Bir ayrımcılık yaşıyor musunuz?

- Burcu: Esasen kadın olduğumuz için daha da ilgileniyorlar. Hatta balık satışı yaparken, erkeklerden ziyade bizim yakaladığımız balıkları tercih ediyorlar. Ekipman almaya giderken daha çok yardımcı oluyorlar. Güçlü kadınsanız o ayrımcılığı tersine çevirebiliyorsunuz.

- Gamze: Kadın olduğumuz için hiç alışık olmadığımız şekilde kibar ve yardımsever davranıyor. Hiçbir işi kadın ya da erkek işi olarak ayırmıyorum. Bir işi istemek gerekiyor bunun cinsiyetle alakası olduğunu düşünmüyorum.

DENİZ TUTKUMUZ

* Bir mesleğiniz var ama balıkçılık bugünden sonra işinizin ve hayatınızın neresinde duracak?

- Burcu: Açıkça bu tutkuyu işim haline getirecek fırsatım olsa hiç durmam balıkçı olurum. Hem aileden gelen bağ hem abimin uzun yol kaptanı olması beni denize daha da yaklaştırıyor. Şu anda değil ama ilerisi için yolum denizlerde olacak. Gelecek ay tekne kaptanlığı için ehliyet sınavlarına da yazılmayı planlıyorum. Ufak ufak hayalimi gerçeğe dönüştürecek adımlar atmalıyım şimdiden. Tekne, balıkçılık, dalgıçlık...işte huzurlu hayatın formülü...

- Gamze: Balıkçılığı çok sevdim, aynı zamanda 2 yıldız dalıcı ve yüzme antrenörü olduğum için deniz aslında benim bir tutkum. Bu iş artık her daim hayatımda olacak.

Burcu ve Gamze balıkçılık hikayelerini Şehriban Kıraç'a anlattı.

* Günlük ne kadar balık tutuyorsunuz, tutuklarınızı ne yapıyorsunuz?

- Burcu: İş dolaysıyla her gün çıkamıyoruz. Bazen iki olta bazen tek olta çalışıyoruz. İki oltayla 15 kilo civarında balık tuttuğumuz günler olabiliyor. Tuttuğumuz balıkları bazen sahilden geçenlere, bazen aldığımız siparişler oluyor oralara satıyoruz. Satamadıklarımızı da komşularımıza arkadaşlarımıza ya da sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. Restaurantlar açıldığında onlara satma fikrimiz var.

- Gamze: Sabah erken ( 05.30-06.00 ) balığa çıktığımızda 10-15 kilo kadar balık tutabiliyoruz. Ekonomik olarak da zor bir dönem, herkesin maaşları eridi. Balıktan elde ettiğim gelir en azından ev bütçemize katkı oluyor. Akşamları da evde balık tutmak için çapari hazırlıyorum, bunları da satmaya başladım. Günlük ortalama 100-150 TL kazanıyoruz.

* Peki bu işin maliyeti nedir, teçhizatı, oltası için ne kadar bütçe ayırmak gerekiyor?

- Burcu: Ne kadar kaliteli teçhizat kullanmak istediğinizle alakalı. Orta sınıf bir balık takımı için 1000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Misina, köstek, kurşuna da ayrıca 600-700 TL ayırmalısınız. Biz çapari takımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Maiyeti bu şekilde düşürüyoruz.

- Gamze: Biraz maliyetli bir iş maalesef. Her bütçeye hitap eden olta ve ekipman var, ama uzun soluklu kullanabilmek için daha fazla parayı gözden çıkarmak gerekiyor.

MUTLULUĞUN TA KENDİSİ

* Balık tutmaya başladıktan sonra hayatınızda neler değişti?

- Burcu: Hayattan zaman çaldığımı düşünüyorum. Aslında hayat hep bizden götürüyor. Hiçbir şey düşünmeden olta atmak, balığı çekerken hissettiğiniz ağırlık, yüzeye çıktığında çıkardığı ses aslında mutluluğun ta kendisi. Balık tutmaya başladıktan sonra hayatıma dinginlik geldi.

- Gamze: Öncelikle çok güzel insanlar tanıdım, dostluklar edindim. Ticaret de yapabildiğimi öğrendim.

* İleride balık tutmayla ilgili ne hayaliniz var?

- Burcu: Fırsatım olursa tekne almak istiyorum. Bu fikir şuan çalıştığım işime dört elle sarılmamı sağlıyor. Baltalimanı sahilinin mavi şapkalı kadınlar olarak neden bu hayalimizi gerçekleştirmeyelim ki. Hayat hangi yönde yaşamak istediğinize göre değişir. Bazı kişiler kariyer ister o durumda sorumluluk ve stresi artar. Pasif olmak ister bu sefer de hayat şartları zorlar. Ama bir üçüncü yol da var, insanlar sevdiği işi hayatı haline getirir. Para kazanmasanız da sevdiğiniz işi yaptığınız için mutlusunuzdur. O nedenle balık tutmayı hobi halinde büyütüp belki de işim haline getiririm.

- Gamze: En büyük hayalim küçük bir sahil kasabasına yerleşmek ve küçük bir tekne alıp balıkçılık yapmak. Hem de dalış eğitmenliği yapamak istiyorum.

HAYDİ SAHİLE

* Balık tutmaya niyetli kadınlara neler öneriyorsunuz?

- Burcu: Hiç düşünmeden başlasınlar. Onlar da sabahın 5’inde kalkıp sahile koşacaklar. Yap poğaçanı, doldur çayını termosa, al ekipmanını haydi sahile. Yan yana otur dostlarınla, tak yemi oltaya, iç sıcak çayını dal sıcak bir sohbete...Balık çek denizden sonra yanındakilere nispet yap. Gül, eğlen, yeni dostlar edin, denizden aldığın balıkları götür çocuklara, sevdiklerine pişir neden yapmasın ki kadınlar böyle bir şeyi!

- Gamze: İlgisi olan her kadına ertelemeden hemen balık tutmaya başlamalı. Öyle kafalarında büyüttükleri kötü ya da zor bir senaryoyla karşılaşmayacaklarına emin olabilirler.

* Pandemiyle hayatınızda neler değişti, başka ne tür alışkanlıklar edindiniz?

- Burcu: Pandemiyle aslında evden çalışmayla iş yoğunluğumuz arttı. Bazen mesai başlamadan sabah saat 5’te kalkıp balığa gidiyoruz. Bazen öğlen arasında gidip bir olta atıp geliyoruz. Balık tutmak ufkumu da açtı. Şimdi beşinci dili öğrenmeye başladım.

- Gamze: Bu dönemde sevdiklerimin kıymetini daha iyi anladım. Balık tutmayı ve örgü örmeyi pandemi sayesinde öğrendim.