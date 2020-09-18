Beyin zaman algısını nasıl oluşturuyor?
JNeurosci bülteninde yayımlanan yeni bir çalışma, zaman algısının nasıl oluştuğunu ortaya çıkarıyor. Bulgulara göre, zamana karşı hassas olan nöronlar (sinir) yıpranıyor ve zaman insan algısını çarpıtıyor.
Beynin supramarjinal girus (SMG) bölgesindeki nöronlar, belirli bir zaman uzunluğuna cevaben ateşleniyor. Bu nöronlar belirli süreli bir uyarana tekrarlı şekilde maruz kalırsa, yoruluyorlar.
Diğer nöronlar normal şekilde ateşlenmeye devam ettiğinden, öznel zaman algımız çarpık hale geliyor.
Araştırmacılar Masamichi J. Hayashi ve Richard B. Ivry, denekler bir zaman kıyaslama görevi yürütürken fMRI cihazıyla beyin faaliyetini ölçmüşler.
Sağlıklı yetişkin deneklere, belirli bir süre boyunca ardarda 30 defa görsel bir alıştırıcı (gri bir çember) gösterilmiş.
Bu alışma döneminden sonra, bir test uyaranı gösterilmiş ve bunun süresi belirtilmiş. Eğer alıştırıcının süresi uzunsa, katılımcılar süreyi az gibi görmüşler.
Alıştırıcı süresi kısa ise, zamanı uzun zannetmişler. SMG’deki faaliyet, alıştırıcı ve test uyaranının uzunlukları benzer olduğunda azalmış; yani nöronlar yorulmuş.
Çarpık zaman algısının boyutu, SMG’de azalan faaliyet miktarıyla ilişkili durumdaymış; yani yorgunluğun daha fazla olması, zaman algısının daha fazla bozulmasına yol açmış.
Kaynak: ABD Sinirbilim Derneği, popsci.com
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