Beyoğlu'nun Halit abisi yaşamını yitirdi
Beyoğlu Kalyoncu Kulluk Mahallesi Muhtarı Halit Uçar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tunceli’den İstanbul’a gelen ve yaklaşık 40 yıldır mahalle muhtarlığı yapan Uçar, yakalandığı hastalık nedeniyle iki ay önce görevinden istifa etmişti. Halit Uçar’ın cenazesi yarın saat 12.00’da Gazi Mahallesi Cemevi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mesai arkadaşımız Halit Uçar ağabeyimizin hakkın rahmetine kavuştuğunu üzüntü ile öğrendik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve muhtarlarımıza sabırlar dileriz” denildi.
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