Biberleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya bakanlıktan ceza
Çanakkale'de, çalışanın ayaklarıyla biber ezdiği işletmeye yaptırım uygulandı ve 2,5 ton ürüne el konuldu.
Turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden olmuştu. Tepkilerden sonra Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde, ayaklarıyla biber ezen kişinin çalıştığı işletmeye gerekli yaptırımın uygulandığını ve işletmenin üretim aşamasındaki 2,5 ton ürününe el konularak imha edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Çanakkale'nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde, ayaklarıyla biber ezen şahsın çalıştığı işletmeye gerekli yaptırım uygulanmıştır. İşletmenin üretim aşamasındaki 2,5 ton ürününe el konularak imha edilmiştir" denildi.
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