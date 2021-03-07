Biden, Covid-19 yardım paketinin verileceği tarihi açıkladı
BD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketinin Senato’da kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Biden, "Göreve geldiğimde Amerikalılara yardım yolda demiştim, bugün bu sözü tutmaya yönelik büyük bir adım attık" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketinin Senato’da kabul edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Biden basın toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD Kurtarma Planı” olarak adlandırılan yardım paketinin Senato’da onaylanması sonucu Amerikalıların bin 400 dolarlık yardımı bu aydan itibaren almaya başlayacağını söyledi.
Konuşmasında başkanlık görevini devralmasından bu yana sadece 45 gün geçtiğini hatırlatan Biden, “Göreve geldiğimde Amerikalılara yardım yolda demiştim, bugün bu sözü tutmaya yönelik büyük bir adım attık” dedi.
“AMERİKALILARIN SESİNİ DUYDUK”
Önerdiği yardım paketinin üzerinde değişiklikler yapıldığını da hatırlatan Biden, söz konusu değişikliklere rağmen planın özünün hala aynı olduğunu vurguladı.
Biden, 49 Cumhuriyetçi oyuna karşın 50 Demokrat oyu ile Senato’da kabul edilen yardımın Amerikalıların yüzde 85’inden fazlasına ulaşacağını dile getirerek, “Amerikalıların sesini duyduk” ifadesini kullandı.
Senato’da kabul edilen yardım paketi, Biden tarafından imzalanmadan önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmek zorunda.
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