Biden, ilk kez Fahrizade suikastının İran ile ilişkileri nasıl etkileyeceğini değerlendirdi

04 Aralık 2020 Cuma, 14:00

ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerde başkan seçilen Joe Biden, İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade'ye suikastın ülke ile ilişkilerin geleceğini nasıl etkileyeceği konusunda ilk kez değerlendirmede bulundu.

CNN'in dün gece düzenlediği yayına katılan Biden, Fahrizade suikastının İran ile yeniden anlaşmayı zora sokup sokmadığına ilişkin soruya, "Bunu söylemek zor" yanıtını verdi.

"İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLMASINA İZİN VEREMEYİZ"

Başkan Donald Trump yönetiminin 2018'de İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştiren Biden şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz. O (Trump), daha sıkı bir taviz alacağını düşünerek anlaşmadan çekildi. Peki ne elde ettiler? Onların (İran) nükleer malzemelere erişme imkanını artırdılar. Şu anda nükleer silah üretmeye yetecek malzemeye ulaşmaya daha yakınlar ve üzerine bir de füze sorunu var" dedi.

Dış politikada müttefiklerle ve uluslararası taraflarla birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapan Biden, "Bunlar zor meseleler. Bir şeyi biliyorum ki bunları yalnız başımıza aşamayız. Bu yüzden yalnızca İran ile değil, Rusya ve Çin ile ilişkilerimizde ve diğer meselelerde daha büyük bir grubun parçası olmalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD'li üst düzey bir yetkili, 2 Kasım'da CNN'e yaptığı açıklamada İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürmüştü.