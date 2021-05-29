BİK'in raporu: Para yandaş gazetelere akmış!

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Basın İlan Kurumu’nun (BİK) raporuna göre 2020’de resmi ilanların yüzde 78’i iktidar destekçisi basına, ilan kesme cezalarının yüzde 97’si ise muhalif gazetelere verildi. İktidar yanlısı gazetelere 141 milyon 932 bin TL’nin üzerinde kamu kaynağı dağıtıldı.

SABAH’A PARA YAĞMURU

DW Türkçe’nin haberine göre Sözcü ve gazetemizin de aralarında bulunduğu 9 gazete ise resmi ilanların ancak yüzde 22’sini alabildi. Buna karşılık gazetelere verilen ilan kesme cezaları 2020’de yüzde 150 artış gösterdi. Sabah gazetesi 2020 yılında 7 milyon 835 bin 909 lira resmi ilan, 9 milyon 243 bin 571 lira resmi reklam ve 482 bin 56 lira hususi ilanla toplam 17 milyon 561 bin 538 lira kamu kaynağını sadece ilanlar yoluyla aldı. Sabah’ı izleyen Hürriyet gazetesine ise 2020 yılında toplam 13 milyon 353 bin 645 lira kamu kaynağı aktarıldı.

BİK’TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin BİK’ten yapılan açıklamada DW Türkçe hedef alındı ancak rapordaki bilgiler yalanlanmadı. Açıklamada “60 yıldır şeffaf bir devlet teşekkülü olan Basın İlan Kurumu’nun faaliyet raporlarını ‘gizlenen, saklanan raporlar’ şeklinde servis eden, kurumun Türk basınına verdiği destekleri hiçe sayarak hem ülkemizi hem kurumumuzu zan altında bırakan Deutsche Welle sitesini kınıyor, doğru, tarafsız ve ilkeli yayıncılığa davet ediyoruz” denildi.

EN ÇOK CEZA CUMHURİYET'E

Ulusal gazetelere verilen cezaların yüzde 97’si BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, Korkusuz ve Sözcü’ye kesildi. Ceza bilançosuna göre Cumhuriyet’e 128 gün, Evrensel’e 68 gün, BirGün’e 61 gün, Sözcü’ye 34 gün, Korkusuz’a 25 gün ceza verildi.

Cumhuriyet gazetesi 2019-2020 yıllarında toplam 147 günle ilan kesme cezasıyla en çok karşılaşan gazete oldu. İki yılda 5 ay resmi ilan alamayan Cumhuriyet’i BirGün izledi. BirGün’e toplam 125 gün ilan kesme cezası verildi.