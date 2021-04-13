Bilecik’te 9’uncu kez baro başkanı seçilen Halime Aynur, Yönetim Kurulu’na 7 kadın aldı

13 Nisan 2021 Salı, 04:00

Bilecik’te avukat Halime Aynur, Bilecik Barosu 15. Genel Kurulu’nda dört aday arasından 9’uncu kez baro başkanlığına seçildi. Tek kadın aday olan Aynur, “Benim listemde 7 kadın var. Kadına karşı şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde farkındalık amacıyla 8 kişi de kadın olsun istedim ama arkadaşlarımız ‘Bir tane de erkek olsun onların da sorunları olabilir’ dedi. Kadınlar olarak birbirimize destek vermek ve kenetlenmek zorundayız. İstanbul Sözleşmesi bir gecede Meclis de yok sayılarak ortadan kaldırıldı. Kadının, çocuğun mağdur olduğu her yerde olacağız” dedi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan Bilecik Barosu 15. Genel Kurulu’na mevcut başkan avukat Halime Aynur, 135 avukatın oy kullandığı seçimde 46 oyla 9’uncu kez baro başkanlığına seçildi. Diğer adaylardan Hasan Şahin 39, Recep Akay 26, Mehmet Fazlı Güner ise 24 oy aldı.

İLKELERE BAĞLIYIZ

Cumhuriyet’e konuşan Aynur, “Cumhuriyet’e, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan bir baroyuz. 1993’te kurulduk, genç bir baroyuz. Kurulduğumuzda o zaman büyüklerimiz sırayla avukatlık yapıyordu. Siyasetin baroya gireceğini fark edince biz avukatlar kendi siyasi görüşlerini kendi hür iradeleriyle başkanlarını ve kurullarını seçemiyorsa, dedik hiç avukatlık yapmayalım. O yüzden aday oldum. Hatta 2005’te ilk dönemimde bir kadın arkadaşla yarıştık biz. Çok demokratik bir yarış oldu. O zamandan beri bu şekilde devam ediyoruz” dedi. İstanbul Sözleşmesi’nin bir gecede kaldırıldığını anımsatan Aynur, “Biz bir arada olursak güçlüyüz. Kadının olduğu her yer çok daha güzel oluyor. Kadınlar olarak birbirimize destek vermek ve kenetlenmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

ARTVİN’DE İLK KADIN BAŞKAN



Diyarbakır ve Hatay’ın da aralarında bulunduğu 24 baro, seçimli olağan genel kurulunu yaptı. 14 baroda yeni başkan seçilirken 10 baro yönetimi ise güven tazeledi.

3 Mart- 11 Nisan arasında yapılan genel kurullarda Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin, Hakkâri Barosu Başkanı Ergün Canan, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Iğdır Barosu Başkanı Serkan Alakan, Bitlis Barosu Başkanı Fuat Özgül, Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih Aydın, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek, Mardin Barosu’nda İsmail Elik, Bilecik Barosu’nun Halime Aynur, yeniden baro başkanlığına seçildi. Artvin Barosu’na avukat Ayla Varan ilk kadın başkanı oldu.

Batman Barosu’na Erkan Şenses, Bingöl Baro Başkanlığı’na Ömer Faruk Hülakü, Muş Barosu’nda Kadir Karaçelik, Şırnak Barosu’na Rojhat Dilsiz, Sivas Barosu’na Fatih Sevim, Kars Barosu’na Fettah Çapkurt, Yozgat Barosu’na Muhsin Ayanoğlu, Karabük Barosu’na Emrah Köklü Niğde Barosu’na Emin Alper Öztürk, Diyarbakır Barosu’na Nahit Eren, Hatay Barosu Hüseyin Cihat Açıkalın yeni baro başkanı seçildi. Kilis Barosu’nun ‘baro seçimleri yasakları’ndan önce ekim 2020’de yaptığı genel kurulda Hayri Muammer Fazlıağaoğlu’nu seçmesiyle şu ana kadar 24 baro, olağan genel kurulunu yapmış oldu.