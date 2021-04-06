İstanbul Sözleşmesi eylemine katılan 4 mülteci hakkında sınır dışı kararı

06 Nisan 2021 Salı, 17:40

Denizli Delikliçınar Meydanı'nda 20 Mart’ta düzenlenen ‘İstanbul Sözleşmesi’ne destek eylemine katılan İranlı mülteciler Esmaeil Fattahi, Leili Faraji, Zeinab Sahafi ve eyleme katılmayan Mohammad Pourakbari Kermani dün gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak “basın açıklamasına katılmaları” ve “pankart tutmaları” gösterildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıkılan sözleşmeye destek eylemine katılan 4 İranlı mülteci hakkında, gözaltına alınmalarının ardından bugün ‘kamu düzenini bozmak’ gerekçesiyle sınır dışı edilme kararı verildi.

KaosGL'de yer alan habere göre, Denizli Barosu’ndan Av. Yağmur Yalçın, konu hakkında, "Dün gözaltı işlemleri yapılmış, basın açıklamasına katıldıkları ve pankart tuttukları için idari gözetim kararı ve sınırdışı kararı verilmiş. Bize verilen bilgilere göre şu anda Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne götürülmek üzere yoldalar. Henüz görüşme imkanımız dahi olmadı. Mültecilerle alakalı durumlarda bilgi belge verme konusunda da sıkıntı yaratıyorlardı. Tutanakları bize vermediler, biz sadece inceleme yapabildik. Polis merkezinde geçiştirilmeye çalışıldık. Kötü muameleye dair bilgi de geldi ancak sağlık raporunda böyle bir bilgiye rastlayamadık. Ancak bu, kötü muameleye maruz bırakılmadıkları anlamına gelmez. Görüşemediğimiz için net bilgi veremiyoruz. Denizli Barosu olarak bilgi edinmeye çalışıyoruz” dedi.

"ESAS İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ENGELLENMESİ KAMU DÜZENİNE AYKIRI"

Kaos GL Mülteci Hakları Program Koordinatörü Av. Hayriye Kara ise İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir eyleme katılmanın kişilerin ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bir basın açıklamasına katıldınız, pankart taşıdınız diye doğru düzgün bir değerlendirme yapılmadan ‘kamu düzenine aykırılıktan’ sınır dışı kararı veriliyor. Bunun neresi kamu düzenine aykırılık? Esas ifade özgürlüğünün engellenmesi kamu düzenine aykırıdır. Sınırdışı gerekçeleri kanunda sayıldığı gibi ‘kamu düzeni, kamu güvenliği’ gibi muğlak kavramlar. Ve bu muğlak kavramlar üzerinden çok rahat sınırdışı kararı veriliyor. Bu kişilerin sınır dışı edilemeyecek kişiler olup olmadığına dair etkin bir değerlendirme yapılamıyor. Geri göndermeme ilkesine aykırılık teşkil edilip edilmediğine ilişkin değerlendirme de yapılmıyor. Ayrıca mültecilere haklarına erişim konusunda yetkililer tarafından da bilgilendirme yapılmıyor. Böyle bir mekanizma da yok. Avukatlar bile zorlukla karşılaşıyor. Yine bunun örneğini gördük. İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan herkes gözaltı gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalırken, mülteciler ekstra olarak sınır dışı tehdidiyle karşılaşıyor.”

'ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE İLTİCA HAKKI TANINSIN'

Konuya ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, "Esmaeil Fattahi, Leili Faraji, Zeinab Sahafi, Mohammad Pourakbari Kermani serbest bırakılsın. İranlı mülteciler geri gönderilemez. Koruma altına alınıp güvenlikleri sağlansın. Üçüncü ülkeye iltica hakkı tanınsın" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'in açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Sözleşmesi için yapılan açıklamaya katıldıkları için 4 İranlı mülteci sınır dışı edilmek üzere! Avukatların dediği gibi can güvenlikleri söz konusu. Onlardan biri Esmael, Sekizinci Kıta kitabımdaki portrelerden biri. Esmaeil Fattahi Denizli'de metal sektöründe çalışan İranlı bir mülteci işçidir. Üçüncü ülkeye gitmek için BM'ye müracaatı olduğu halde yıllarca bekletildi. Kaçak ve ucuz iş gücü olarak sömürüldü. Alın teri ile bugüne kadar yaşadı.

'KORUMA ALTINA ALINIP GÜVENLİKLERİ SAĞLANSIN'

Esmaeil çalışırken spiral taşı patladı ve yüzünü dağladı. Patronlar hastanede olduğu süreyi bile haftalıktan kesmeye kalktılar. Bunu bana ağlayarak anlattı. Şimdi sınır dışı edilmek riskiyle karşı karşıya ve Aydın GGM'de tutuluyor.

Bugün Denizli'de saat 18:00'de duyarlı kamuoyu İranlı mülteciler için bir basın açıklaması yapacak. Mülteci dostlarımızın ve demokratik kamuoyunun olası geri gönderme durumuna karşı mültecilere sahip çıkması hayati önemde.

Esmaeil Fattahi, Leili Faraji, Zeinab Sahafi, Mohammad Pourakbari Kermani serbest bırakılsın. İranlı mülteciler geri gönderilemez. Koruma altına alınıp güvenlikleri sağlansın. Üçüncü ülkeye iltica hakkı tanınsın. #İranlıMültecilerGeriGönderilmesin #İstanbulSözleşmesiHepimizin"

5-Esmaeil Fattahi, Leili Faraji, Zeinab Sahafi, Mohammad Pourakbari Kermani serbest bırakılsın. İranlı mülteciler geri gönderilemez. Koruma altına alınıp güvenlikleri sağlansın. Üçüncü ülkeye iltica hakkı tanınsın. #İranlıMültecilerGeriGönderilmesin#İstanbulSözleşmesiHepimizin https://t.co/zU2I5KXVT2 — Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) April 6, 2021







