Bilgisayar başında geliştirilebilecek 7 yeni nesil kabiliyet

06 Mart 2021 Cumartesi, 00:00

Dünya dijital dönüşümü bir devrim hızıyla yaşarken sizin de kendi devriminizi yapmanızın tam zamanı. İşte yakın gelecekte sizi değerli kılacak meslekler...

Developer

Bütün dijital dönüşümün yapı taşı da diyebiliriz. Dünya gündemini takip etmekten bankacılık işlemlerine, günlük meditasyon alışkanlığı geliştirmekten market alışverişinizin kolayca kapınıza gelmesine kadar, hayatın her alanında mobil uygulamaların rolü hızla artarken onları geliştiren developer’ların önemi de aynı ivmeyle yükselişte. Özellikle Android veya iOS alanında kazanacağınız uygulama geliştirme becerilerinin sizi iş dünyasında yukarılara çekmemesi imkansız.

Veri Analisti

Analitik araçlarından gelen “big data”yı okuyup yorumlayan, raporlayan ve anlaşılır hale getiren kişiler bu işi yapıyor. Yani ham bilgiyi okunur bilgi haline getiren kritik bir pozisyon. Şirketler, stratejik kararlarını veri üzerinden alma kaslarını güçlendirdikçe veri analistlerinin rolü de hayati hale geliyor.

Blockchain Uzmanı

Aklınıza derhal Bitcoin geldiğini biliyoruz ama blockchain konusu çok daha kapsamlı. Küresel ödeme sistemlerinden akıllı sözleşmelere, tedarik lojistiğinden dijital kimlik oluşturmaya, mevcut ve daha yeni yeni ortaya çıkmaya başlamış bir dünya sektör, merkezi bir yapısı olmayan bu ağ sisteminden faydalanacak. Blockchain alanında geliştiricilik, tasarımcılık ve hatta hukuk uzmanlığı gibi potansiyel meslek kolları şimdiden aranan dallar olmaya başladı.

UI / UX Tasarımcısı

Onlar dijital dönüşümün gizli kahramanları. Kullandığınız her yazılım, mobil uygulama, web sitesi, kısaca dijital her varlığın kullanıcıya dönük arayüzünü ve kullanıcı deneyimini tasarlayan kişiler. Zaten UI kullanıcı arayüzü, UX de kullanıcı deneyimi anlamına geliyor. Dijital dünya ile insanlar arasında köprü görevi gören bu meslek, iyi bir deneyim ile canınızın çok da açmak istemediği uygulamalar arasındaki farkı yaratıyor.

Dijital Pazarlama Uzmanı

Alışveriş alışkanlıklarımız internete kaydıkça bu mesleğin görevi de daha kritik hale geliyor. Strateji yaratmaktan satış araçlarını yönetmeye, sosyal medya pazarlamasından satışların değerlendirildiği analitik süreçlere kadar satış ve pazarlamanın her dalından sorumlu bu meslek zaten çok popüler ve gittikçe daha da popülerleşecek.

Robotik Uzmanı

Robotların üretim süreçlerine giderek daha çok dahil olduğu günümüzde robotik uzmanları, özellikle modern üretim hatları ve fabrikaların sorunsuz işleyişi adına kritik öneme sahip olacak. Üretimin güvenli, hızlı ve verimli olması bu mesleğe emanet.

Yapay Zeka Uzmanı

Bu alan da blockchain gibi, önümüzdeki yıllarda sektörü yeniden biçimlendirecek. Sürücüsüz araçların görüntü işlemesinden büyük hesapları saniyeler içinde yapan yapay sinir ağları geliştirmeye kadar, sıkıcı günlük işlerden kuantum bilgisayar seviyesindeki teknolojilere dek her sektör yapay zeka ile gelişecek.