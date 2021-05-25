Bilim insanlarından antikor çalışması: Hayat boyu sürebilir

25 Mayıs 2021 Salı, 15:54

Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre, anti-SARS-CoV-2 antikorlarının enfeksiyondan sonraki ilk birkaç ayda hızlı bozulma yaşadığı, uzun ömürlü BMPC'lerin üretilemeyebileceği ve bu virüse karşı hümoral* bağışıklığın kısa süreli olabileceği endişelerini artırdığı bildirilmişti.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Ali Ellebedy, "Geçen sonbaharda, Covid-19'a neden olan virüs enfeksiyonundan sonra antikorların hızla azaldığına dair raporlar vardı ve ana akım medya bunu bağışıklığın uzun ömürlü olmadığı anlamına geldiği şeklinde yorumladı" dedi.

Verilerin yanlış yorumlandığına değinen Ellebedy, "Antikor seviyelerinin akut enfeksiyondan sonra düşmesi normaldir, ancak sıfıra inmezler. Burada, insanlarda ilk semptomlardan 11 ay sonra antikor üreten hücreler bulduk. Bunlar; yaşayarak, insanların hayatlarının geri kalanı için antikor üretecek hücreler. Bu, uzun süreli dokunulmazlık için güçlü bir kanıt" ifadelerini kullandı.

Dr. Ellebedy, Covid-19'un uzun süreli antikor korumasına yol açıp açmadığını anlamanın anahtarının kemik iliğinde olduğunu fark etti.

Ekip, Covid-19'dan kurtulanlardan alınan kan örneklerindeki antikor seviyelerini takip etmenin yanı sıra, hafif bir enfeksiyon geçirdikten yedi veya sekiz ay sonra 18 kişiden kemik iliği aldı. Dört ay sonra, bazı katılımcılar ikinci bir kemik iliği örneği verdi. Bilim insanları ayrıca karşılaştırma için daha önce hiç Covid-19 olmayan 11 kişinin kemik iliğini de analiz ettiler.

Çalışmada, hafif enfeksiyon yaşayan hastalarda, serum anti-SARS-CoV-2 spike (protein) antikorlarının enfeksiyondan en az 11 ay sonraki süreçte ilk 4 ay içinde hızla azaldığını ve ardından sonraki 7 ay boyunca daha yavaş bir şekilde tespit edilebilir olduğu gösterildi.

Hümoral bağışıklık: Hücre dışında bulunan mikroorganizmalara karşı antikorlar kullanılarak yapılan savunma sistemidir.