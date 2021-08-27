Bilim insanlarından 'yüzyılın felaketi' uyarısı

27 Ağustos 2021 Cuma, 13:44

ABD’de yer alan Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, küresel ısınmanın gezegenimizdeki okyanusların benzeri görülmemiş bir şekilde ısınmasına ve asitlenmesine neden olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar bu durum nedeniyle yüzyılın sonuna doğru okyanusların yüzde 95’lik bir kısmının yaşama elverişli olmayabileceği konusunda uyardı.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar okyanusların geleceğini daha iyi öngörmek için küresel okyanus iklimi modellerini kullanarak iki emisyon senaryosu oluşturdu.

Bunlardan ilkinde 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarının zirveye ulaştığı, ancak yüzyılın geri kalanında yavaşladığı varsayıldı. İkincisinde ise emisyonların önümüzdeki 80 yıl boyunca artmaya devam ettiği daha kötü bir senaryo analiz edildi.

TAMAMINDA YAŞAM OLMAYACAK

İlk senaryo, mevcut okyanus yüzey koşullarının yüzde 36'sının 21. yüzyıl boyunca sabit kalacağını, ancak 2100'de ortadan kalkacağını gösterdi. İkinci senaryoda ise küresel olarak okyanus yüzeylerinin yüzde 95’inin yaşanamayacak düzeyde olduğunu gösterdi.

GÖRÜLMEYEN İKLİMLER ORTAYA ÇIKACAK

Çalışmanın yazarları, “Geçen yüzyılda atmosferik karbondioksitteki değişim oranları, son 420 bin ile 300 milyon yılda görülen değişikliklerin çoğundan 2 üç kat daha yüksek ölçüde gerçekleşti. Bu durum, birçok deniz canlısını hali hazırda neslinin tükenmesine yol açtı. 'Bu hızlı çevresel değişim oranı, 21. yüzyılın sonunda, Dünya okyanusunun büyük bölümlerinin şu anda bulunmayan iklimleri yaşayabileceği ve bazı 21. yüzyıl iklimlerinin ortadan kalkabileceği anlamına geliyor” açıklamasını yaptı.

ADAPTE OLAMAYABİLİRLER

Northwestern Üniversitesi Deniz Bilimleri Merkezi'nden araştırmanın başyazarı Katie Lotterhos, "Yok olan bir iklime dar bir şekilde adapte olan türler farklı koşullara uyum sağlamak zorunda kalacak. Suyun sıcaklığının ve kimyasının bugün yaygın olduğu bir iklim, gelecekte çok nadir yaşanacak veya hiç olmayacak” dedi.

Kaynak: NTV