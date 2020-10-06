Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, 'kenevir koronavirüs tedavisinde kullanılabilir'

06 Ekim 2020 Salı, 17:37

Fareler üzerinde üç aşamalı bir çalışma gerçekleştiren Güney Karolina Üniversitesi’nden araştırmacılar, kenevirdeki THC kimyasalının, Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu’na (ARDS) neden olan bağışıklık tepkisini önlemeye yardımcı olabileceğini buldu.

ARDS, Covid-19’un şiddetli seyrettiği vakalarda en çok görülen komplikasyonlardan biri. Forbes’un aktardığına göre bu sendromda bağışıklık sistemi, savaşmaya çalıştığı hastalığın yanı sıra ciğerlere ve diğer organlara da zarar vermeye başlıyor. O yüzden sendrom, kalıcı akciğer hasarına yol açabileceği gibi ölümcül de olabiliyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Güney Karolina Üniversitesi’nin çalışmasında araştırmacılar, farelere hem patojeni hem de bu kimyasalı enjekte ederek, ARDS’ye yol açan bağışıklık tepkisini baskılamayı denedi.

Bir dizi deneyin sonucunda THC verilen farelerin hayatta kaldığı, diğerlerininse hayatını kaybettiği görüldü.

'KESİN SONUÇ YOK, KURTULMAK İÇİN KENEVİRE BAŞVURMAYIN'

Öte yandan araştırmacılar, çalışmanın henüz kesin sonuçlar sağlamadığını, bu nedenle bireylerin Covid-19’dan kurtulmak için kenevire başvurmaması gerektiğini vurguladı.

Araştırmanın yazarlarından Prakash Nagarkatti, ağustosta medya kuruluşu The State’e verdiği röportajda şunları söyledi:

"Araştırmamız, kenevirin Covid-19’a iyi geleceği şeklinde yorumlanmasın. Bundan emin olmak istiyorum.

Zira THC vücuda erken verilirse, virüsle savaşmak için gerekli olan bağışıklık tepkisini de baskılayabilir ve etkisi kötüleşebilir."

BAŞKA ÇALIŞMALAR DA VAR

Öte yandan Güney Karolina Üniversitesi’nin araştırması, kenevirin Covid-19 üzerindeki etkisini gösteren tek çalışma değil.

İsrail'deki araştırmacılar da kenevirdeki bir maddenin, koronavirüs hastalarında ateş, yorgunluk ve kusma gibi belirtilere yol açabilen bir sendromu önlemek için kullanılabileceğini ileri sürdü.

Stokin fırtınası ismi verilen bu sendrom, hücrelerin birbirleriyle iletişimini sağlayan stokin reseptörlerinin fazla salgılanmasıyla ortaya çıkıyor; hastaların solunum cihazına ihtiyaç duymasına ve hatta ölümüne yol açabiliyor.

Öte yandan ağustosta yayımlanan bu çalışmaya göre, kenevirde ve başka bitkilerde de bulunan terpen; stokin fırtınasını baskılamada Deksametazon gibi umut vaat eden ilaçlardan daha etkili.

Kanadalı araştırmacıların haziranda yayımladığı bir başka çalışma ise belirli bir kenevir türünün virüsün vücuda girmesini en başta engelleyebileceğini öne sürmüştü.

Olga and Igor Kovalchuck’ın yürüttüğü çalışmaya göre belirli kenevir türleri, virüsün ACE2 reseptörlerine tutunarak hücreye girmesini engelleyebiliyor. Bu reseptörlerin koronavirüsün hücreye girmesini sağlayan bir kapı görevi gördüğü biliniyor.

Bu çalışmaların hepsi, henüz ilk aşamalarda. Ancak kenevir bitkisinin Covid-19’da mücadelede işe yarayabileceğine dair umut veren bir tablo çiziyor.