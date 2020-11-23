Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı ve Erdoğan: Salgınla ilgili erken açıklamalar nelerdi?

23 Kasım 2020 Pazartesi, 07:10

Boston College Biyoloji bölümünde çalışan, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Emrah Altındiş, Türkiye’de yetkili isimlerin koronavirüs salgınına dair yaptığı hayli erken açıklamaları derledi. Altındiş, bu açıklamaları, “Bunları unutmayalım” notuyla paylaştı.

Altındiş’in kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlardaki açıklamalar ve tarihleri şöyle:

Bunlari unutmayalim:

1. "Kara, ‘Normal hayata ne zaman döneriz’ sorusuna ‘Kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı gibi dönebiliriz’ yanıtını verdi"https://t.co/WKlNgAQ95P — Emrah Altindis (@Emrah_Altindis) November 22, 2020

16 Nisan 2020 – Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara

Kara, ‘Normal hayata ne zaman döneriz’ sorusuna ‘Kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı gibi dönebiliriz’ yanıtını verdi.

14 Nisan 2020 – Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye’de şu an salgının kontrol altında olduğunu söyleyerek, “Bir kırılma olmazsa en az hasarla atlatacağız” dedi.

3 Haziran 2020 – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz "dedi.

23 Mayıs 2020 – Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bitiş çizgisine varmak üzereyiz. Biraz daha sabır. AVM'ler, kuaför ve berberler yeniden açıldı, 16 ilde seyahat yasakları kalktı. Gördük ki, bu yeni 'kontrollü sosyal hayat' süreci bizi kötü etkilemedi. Gevşemelere rağmen olumsuz bir etkinin görülmemesi sevindirici" dedi.

2 Haziran 2020 – Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara

CNN TÜRK ekranlarına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ağustos ayında 0 vakaya ulaşılabileceğini duyurdu. Ancak Kara, bunun için kurallara uyulmasına gerektiğine dikkat çekti.

12 Mart 2020 – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Koca, “2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulu’muzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner” dedi.

20 Nisan 2020 – AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan, “Ramazan Bayramı’nda bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah” dedi.