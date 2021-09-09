Bill Gates Four Seasons otelleri için karar verdi: Kontrolünü ele aldı

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın zengin iş insanlarından Bill Gates, Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal'ın hisselerini satın aldı.

Reuters
09 Eylül 2021 Perşembe, 09:43
Bill Gates Four Seasons otelleri için karar verdi: Kontrolünü ele aldı
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Bill Gates'in yatırım şirketi Cascade Investment LLC'nin, Suudi Arabistan Prensi Alwaleed bin Talal'ın Four Seasons otellerindeki hissesinin yaklaşık yarısını 2.21 milyar dolara satın alma kararı aldı.

Cascade, Four Seasons'taki milyarder prensin hissesinin yarısını alarak, sahipliğini yüzde 71,3'e yükseltecek.

Four Seasons’ın hisselerine sahip olan Bill Gates’in şirketi Cascade Investment, otel zincirinin kontrolünü ele geçirmiş oldu.

Otel zincirinden yapılan açıklamada, Prens Alwaleed'in Kingdom Holding Co aracılığıyla kalan hisselere sahip olmaya devam edeceğini söyledi.


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