İzmit'te bin kişi, sosyal mesafeli zeybek oynadı

29 Ekim 2020 Perşembe, 17:24

İzmit Belediyesi'nce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte Kültür Tepesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan bin kişi, zeybek oynadı.

Sosyal mesafeye uygun olarak oynanan zeybeğe İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de eşlik etti.



Zeybek, izleyicilerden büyük alkış topladı.