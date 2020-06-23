Binali Yıldırım: Noktayı koydum…

23 Haziran 2020 Salı, 10:13

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olması beklenen ancak aday olmayacağını açıklayan eski Başbakan Binali Yıldırım HaberTürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

Görüşmeyi bugünkü yazısında aktaran Sarıkaya, "Binali Yıldırım, kendisinin söylemiyle “noktayı koydu…” dedi.

Sarıkaya'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Soru: Teamül yoklaması yapacağını Sayın Cumhurbaşkanı size baş başa yediğiniz yemek sırasında iletti mi?

Yıldırım: Bunların hiç önemi yok artık, bitti hepsi. Ben artık noktayı koydum.

“OLACAK BİR İŞ DEĞİLDİ GRUBA ZARAR VERİRDİ…”

Soru: Aday olmayı düşündüğünüz, teamül yoklaması nedeniyle vazgeçtiğiniz ileri sürülüyor:

Yıldırım: Olacak bir iş değildi… Milletvekillerine ve gruba zarar verir; ne yarışı yapacağız. Olmazdı yani...

Soru: Aday olmamanızın gerekçesi bu mu?

Yıldırım: Ben niye aday olmadım? Grubum zarar görmesin, milletvekilleri üzülmesin, iki arada bir derede kalmasınlar diye… Bundan partimizin, Meclis grubumuzun zarar göreceğini düşünerek böyle bir karar aldım. Bu kadar açık ve seçik... Belki biz de zarar görürdük ama bizden ziyade milletvekillerimizin iki arada bir derede kalması çok hoş bir şey değildi.

GÜNDEMDE DEĞİŞİKLİK YOK

Soru: Buruk olduğunuz, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında ancak yatırımcı bir görev verilirse kabul edeceğiniz yönünde iddialar dolaşıyor…

Yıldırım: Benim böyle bir şeyim yok… Samimiyetle söyleyeyim, böyle bir şeyim hiç olmaz... Hiçbir zaman da görev beklentim olmadı. Hele bir pazarlık falan da söz konusu olmadı; kaldı ki gündemde de öyle bir şey yok.

TALEBİM OLMADI

Konuşmamızdan anladığım şu ki Yıldırım, meselenin bu noktaya gelmiş olmasından da hoşnut değil.

Çıkarılan söylentilerden rahatsız, o nedenle de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konusunda birkaç kez “Talebim hiç olmadı, samimiyetle söyleyeyim benim böyle bir şeyim hiç olmaz” deme gereği duydu.

Gündemde kabine değişikliğinin olmadığını da özellikle vurguladı.

Her zamanki gibi sözü döndürmedi, doğrudan söyledi, içinden ne geliyorsa öyle konuştu…

Kendisinin söylemiyle “noktayı koydu…”